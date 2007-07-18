Минфин: На Госреестр избирателей предусмотрено свыше 52 млн. грн.

Более 52 млн. грн. бюджетных средств предусмотрено на создание органов ведения и региональных органов администрирования Государственного реестра избирателей.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Украины.

По информации пресс-службе министерства, сегодня на заседании правительства было принято подготовленное Министерством финансов постановление КМУ «Некоторые вопросы создания органов (отделов) ведения и региональных органов (отделов) администрирования Государственного реестра избирателей».

Постановление принято во исполнение требований статьи 34 Закона Украины «О Государственном реестре избирателей», в частности, с целью нормативного урегулирования порядка образования региональных органов администрирования и органов ведения Государственного реестра избирателей, а также с целью установления критериев определения численности работников этих органов.

Так, численность работников органа ведения Реестра определяется, исходя из количества избирателей, включенных по состоянию на 26 марта 2006 года в списки избирателей на участках, что были образованы в границах территории, на которую распространяются полномочия этого органа.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» предусмотрены расходы в объеме 51 млн. 629,3 тыс. грн. для местных органов исполнительной власти и самоуправления на создание органов ведения и региональных органов администрирования Государственного реестра избирателей, а также в объеме 780,9 тысяч гривен Министерству иностранных дел - на выполнение функций органа ведения и регионального органа администрирования Реестра относительно избирателей, которые проживают или находятся за пределами Украины.