Украина и НАТО подписали соглашение

Украина и НАТО подписали имплементационное соглашение относительно второго этапа утилизации боеприпасов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Владимир ОМЕЛЬЯНЧУК.

“Продолжаем очень полезную работу, которая была начата в 2005 году по программе между правительством Украины и трастовым фондом НАТО NAMSA, где они оказывают нам очень существенную помощь финансовую в утилизации боеприпасов”, - сказал он.

В рамках второго этапа, который продлится с 2011 по 2014 годы, планируется утилизировать 76 тыс. тонн боеприпасов, 366 тыс. единиц стрелкового оружия и 3 млн. противопехотных мин.

Трастовый фонд НАТО предоставит на эти цели 24,4 млн. евро, что составляет 88% необходимого финансирования для утилизации боеприпасов. Остальные 12% будут выделены из бюджета Украины.

По словам заместителя министра, утилизации подлежит стрелковое оружие 4-й категории, которое уже было в использовании.