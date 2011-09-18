За поимку грабителя банк выдаст премию в 50 тыс. грн

«Приватбанк» выплатит 50 000 грн премии сотрудникам МВД, принимавшим участие в раскрытии резонансного ограбления отделения банка в Ривне.

Как сообщает пресс-служба банка, «Приватбанк» объявил вознаграждение за поимку грабителя буквально через несколько часов после совершения преступления. Теперь премии получат все сотрудники милиции, принимавшие участие в раскрытии этого непростого дела.

«Задержание грабителя-рекордсмена в Ривне – это отличная, очень профессиональная работа милиции, - говорит замруководителя службы безопасности «Приватбанка» Михаил Фролов. – Мы гарантируем выплату вознаграждение за раскрытие этого преступления. После того, как мы первыми в Украине начали выплачивать премии милиции, раскрытия таких преступлений, достигло почти 100%, а количество нападений на отделение банка снизилось вдвое».

Напомним, 16 сентября сотрудниками Ривненского облуправления МВД был задержан 24-летний безработный житель м. Ривне, подозреваемый в ограблении отделения «Приватбанка» и ряду других преступлениях. В задержанного изъята часть похищенных денег, возбуждено уголовное дело, преступник находится под стражей.

6 сентября 2011 года, разбив стекло кассы и угрожая физической расправой работникам отделения банка, преступнику, удалось похитить наличные, находившиеся в кассе отделения. Преступление было совершено в рекордно короткое время – около 30 секунд. Грабитель вынес из помещения филиала 14 тыс. грн., 1 тыс. долл., 2 тыс. евро и 100 тыс. русских рублей.