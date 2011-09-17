В Киеве «заминировали» психбольницу

Работники киевской милиции задержали мужчину, который сделал заведомо ложное сообщение о заминировании столичной психиатрической больницы по улицы Фрунзе, 103.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, информация от анонима поступила по телефону в милицию около 19.00.

Эксперты и взрывотехники без эвакуации пациентов и медицинского персонала больницы обследовали помещение, однако не выявили никаких взрывоопасных веществ. Спустя некоторое время была установлена личность звонившего – это 33-летний киевлянин, который уже дает объяснения по поводу своего поступка.