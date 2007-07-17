В Чернобыле выжили самые серые - The Times

Птицы с ярким оперением в большей степени пострадали от чернобыльской катастрофы, чем пернатые с незамысловатым окрасом, утверждается в новом исследовании, которое помогает объяснить, почему некоторые виды более уязвимы для радиации, чем другие.

Исследование 1570 птиц, принадлежащих к 57 видам, в лесах вокруг Чернобыля на Украине, показало, что после катастрофы атомного реактора в 1986 году численность нескольких групп сократилась намного больше по сравнению с другими.

Птицы с ярко-красными, желтыми или оранжевыми перьями, птицы, которые откладывают особенно большие яйца, и птицы, которые мигрируют на большие расстояния или обитают на большой территории, пострадали сильнее всего, обнаружили ученые.

Цвет оперения, размер яиц и расстояния миграции связаны с уровнем антиоксидантов в крови. Результаты исследования, проведенного Андерсом Моллером из парижского Университета Пьера и Марии Кюри и профессором Тимоти Муссо из Университета Южной Каролины, имеют большое значение, так как проливают свет на роль антиоксидантов в защите от радиации, так как уничтожают атомы опасных свободных радикалов.

Среди ярких птиц, пострадавших наиболее всего, – иволга, малиновка и лазоревка, в то время как у таких видов, как лесной конек, московка и зяблик, шансы на выживание были намного выше.

Среди птиц, мигрирующих на большие расстояния и пострадавших наиболее всего, – перепелки, удоды и черные дрозды.

Певчий дрозд и большая синица, которые летают на значительно меньшие расстояния, справились с радиацией гораздо лучше.

Об этом открытии сообщается в журнале Journal of Applied Ecology.

Инопресса