Ющенко поздравил Вячеслава Брюховецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил с 60-летием Вячеслава БРЮХОВЕЦКОГО - президента Национального университета «Киево-Могилянская академия» (до 1 сентября этого года В.БРЮХОВЕЦКИЙ остается президентом НУКМА).

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении говорится: «Верю, что Ваш профессионализм, богатый жизненный опыт и в дальнейшем будут служить во благо украинского народа».

Глава государства подчеркнул, что именно благодаря усилиям В.БРЮХОВЕЦКОГО Национальный университет «Киево-Могилянская академия» сегодня отмечается демократичностью управления и высоким уровнем преподавания, из стен этого заведения вышла когорта молодых специалистов с активной гражданской позицией. «Высоко ценю Вас как патриота, профессионала и общественного деятеля», – говорится в поздравлении.

Поздравление от имени Президента Украины во время торжественной церемонии в Национальном университете зачитал первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.

25 июня В.ЮЩЕНКО за личный вклад в возрождение Украины как государства и заслуги в развитии образования и науки своим указом присвоил В.БРЮХОВЕЦКОМУ звание Героя Украины с вручением ордена Державы. Президент вручил В.БРЮХОВЕЦКОМУ награду лично во время торжественного собрания по случаю 11-летия Конституции Украины.

*** В.БРЮХОВЕЦКИЙ – доктор филологических наук, член комиссии по делам Украины в ЮНЕСКО. Бессменный ректор «Киево-Могилянской академии» с 1992 года. В начале июля этого года президентом Национального университета «Киево-Могилянская академия» избран Сергей КВИТ – декан факультета социальных наук и социальных технологий университета.