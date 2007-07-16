Гараж, где нашли 220 кг тротила, принадлежит бывшему судье

Гараж в Бердянске Запорожской области, где обнаружили 220 кг тротила и арсенал оружия и боеприпасов, принадлежит бывшему судье.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в руководстве Бердянской мэрии.

"Гараж по улице Красной, в котором сегодня после пожара обнаружили тротил, принадлежит бывшему работнику Бердянского городского суда, который три года назад не был переутвержден в занимаемой должности и вышел на пенсию", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, правоохранителями установлено, что обнаруженное в гараже имеет "армейское происхождение". "При осмотре коробок с электродетонаторами и других ящиков была обнаружена "армейская маркировка". Кроме того, в гараже было обнаружено армейское обмундирование, армейские лопаты и т.п. "атрибутика", - сообщили в мэрии.

В правоохранительных органах УНИАН данный факт подтвердили, однако отметили, что обнаруженное имеет "армейское, но не Новобогдановское происхождение".

На данный момент в связи с обнаружением подпольного склада УМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). В качестве наказания данная статья УК предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в одном из гаражей Бердянска подразделениями МЧС был выявлен пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили в гараже около 220,5 кг тротила, 90 м электропровода, 1260 электродетонаторов, 100 штук капсуль-детонаторов, пистолет системы „Наган”, три пачки патронов, 7 кг ртути и около 400 литров оружейного масла.

5 тысяч 800 жителей ближайших домов были немедленно эвакуированы за территорию в радиусе 500 м.