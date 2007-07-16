Представители Калиновского раскажут о подробностях автокатастрофы. Пресс-конференция в УНИАН

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция представителей Сергея Калиновского, одного из пострадавших в аварии, произошедшей 30 мая 2007г. в г. Киеве на тему: “Невыясненные обстоятельства майской автокатастрофы на бульваре Шевченко”. В работе примет участие адвокат Игорь Лодяный и др. Журналистам будут предоставлены новые факты и подробности автокатастрофы (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.