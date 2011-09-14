«Слава Украине!» на одесском балконе закрасили по приказу мэрии?

В Одессе неизвестные закрасили на частном балконе в центре города лозунг “Слава Украине!” и украинский орнамент как «портящие фасад дома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам Виктория СИБИР, владелица квартиры на улице Дерибасовской, которой принадлежит и данный балкон.

Она сказала: "Неожиданно к дому подогнали автомашину с трубкой, которую подняли до уровня моего балкону, после чего один из трех пришельцев в кожных куртках закрасил с помощью пульверизатора патриотический лозунг “Слава Украине!” и орнамент по украинским мотивам”.

В.СИБИР уточнила, что “пыталась выбить из мужчин в кожанках, по чьему приказу они взялись хозяйничать на моем балконе, но напрасно. Стояли на том, что я, мол, этим лозунгом и изображением цветочного орнамента порчу фасад дома”.

«Насколько я понимаю, - добавила жительница Одессы в интервью УНИАН, - маляр выполнял волю нынешнего городского начальства, которое, как черт ладана, не переносит не только государственного языка, но и символов или лозунгов, связанных с украинской государственностью. Думаю, именно поэтому и не по нраву власть имущим дизайн балкона моей квартиры».

Впрочем, сказала В.СИБИР, она намерена возобновить дизайн балкона, «тем более, что оказалось достаточно много желающих приобщиться к этому».

Как заявил корреспонденту УНИАН координатор одесской общественной инициативы «Обновление страны» Сергей ГУЦАЛЮК, “это еще одно проявление нетерпимости городской власти ко всему украинскому, ведь за длительное время оригинальный дизайн балкона Виктории СИБИР успел получить известность - туристы специально ходили посмотреть на него”.

По его словам, “даже празднование 2-3 сентября Дня Одессы мер Алексей КОСТУСЕВ превратил, в сущности, в празднование Дня России. Одесситы и гости города, в том числе представители консульств Польши, Литвы, Финляндии, Эстонии, Австрии были поражены программой концерта на Потемкинской лестнице, содержание которого сводилось к ностальгии по советской империи, призывам к ее возобновлению и попыткам во что бы то ни стало доказать, что Одесса - «русский город».