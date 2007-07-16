Риэлторы проанализируют рынок недвижимости. Пресс-конференция в УНИАН

17 июля в 13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Анализ и прогноз рынка недвижимости”. Участники - президент Ассоциации риэлторов Одессы и Одесской области Константин Новицкий; председатель Одесского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Игорь Ефремов; председатель Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Михаил Жоголев; зам.генерального директора девелоперской компании «Киевград» Анатолий Закревский. Вопросы: Анализ и прогноз рынка недвижимости; Законодательное регулирование в сфере недвижимости; Инвестирование в недвижимость; Ипотека (тенденции и перспективы развития рынка ипотеки); Создание и развитие риелторской компании (ул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (063) 343-02-58. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.