Ризаку предоставили последнее слово

Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Иван РИЗАК попросил Апелляционный суд Ивано-Франковской области вынести ему оправдательный приговор.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Апелляционный суд продолжил слушание уголовного дела по обвинению И.РИЗАКА. Подсудимый выступил со своим последним словом. «Я сегодня выступаю с последним словом, но это не будет последнее слово в этой истории», - начал свое выступление И.РИЗАК. Он заявил о «политической расправе Закарпатской прокуратуры, которая сфабриковала это уголовное дело». По его словам, это сделано потому, что он «никогда не поддерживал помаранчевую команду, а последовательно поддерживал команду Виктора ЯНУКОВИЧА». По его мнению, сторона обвинения «грубо и цинично проигнорировала судебное следствие», поскольку свое обвинение зачитала с тем же заключением, которое дала ему два года назад (при открытии уголовного дела – УНИАН)». Он сообщил суду, что «никогда не судился ни с журналистами, ни с какими-либо средствами массовой информации». «В политической борьбе я всегда признавал честную конкурентную борьбу, - сказал он, - и никогда не воспринимал никаких силовых методов борьбы». По его словам, он стал «инструментом политической расправы», потому что об этом свидетельствует то, что его сделали «преступником еще до суда». И.РИЗАК утверждает, что заказчиком этого дела является тогдашний «руководитель избирательного штаба Виктора ЮЩЕНКО Виктор БАЛОГА со своим кумом - прокурором Закарпатской области».

«Я не раз говорил на суде, что оно направлено на уничтожение меня, моей семьи, моего достоинства, - сказал подсудимый, - чтобы сломать меня морально и физически». По словам И.РИЗАКА, «никакие обвинения в суде не подтвердились и не имеют доказательной базы. А просто расправляются с политическими неугодными».

«Я еще раз заявляю, что я не причастен к смерти ректора Ужгородского университета Владимира Сливки, которого я всегда уважал и уважаю, – сказал И.РИЗАК. - Было ли самоубийство?! В эту версию никто не верит. Почему-то нет никаких отпечатков пальцев на трех ножах, которыми якобы совершил самоубийство ректор».

По эпизоду взяточничества подсудимый заявил, что «никогда не брал взяток, никогда не покупал и не продавал должности». Здесь он привел факт «фальсификации протокола очной ставки между ним и ИЩЕНКО, у которого якобы вымогал взятку».

По эпизоду выдачи удостоверений советников председателя ОГА на общественных началах сообщил, что справка из облгосадминистрации «грубо фальсифицирована» и привел свои мотивы, почему так сделано. Опроверг подсудимый и обвинения в незаконном пользовании мобильной связью, за которую якобы платило ОАО «Закарпатьеоблэнерго».

И.РИЗАК поблагодарил суд за детальное рассмотрение эпизода «организации массовых беспорядков в Сваляве 13 ноября 2004 года» «Я убежден, что этот эпизод станет эталоном фальсификации, как доказательство фальсификации всего дела», - сказал он и отметил: «По делу нет ни одного доказательства, что события в Сваляве каким-то образом связаны с моими действиями». Он напомнил суду, что «никаких массовых беспорядков 13 ноября 2004 года в Сваляве не было».

«Убежден, что судебный процесс не дает никаких шансов обвинению на победу, – сказал И.РИЗАК. – Справедливость победит. Пусть со справедливым приговором начнется очищение общества».

«Ваша честь, прошу объективно и справедливо взвесить на все мои доводы и вынести мне оправдательный приговор», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, И.РИЗАКА, в частности, обвиняют в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.

Прокурор Александр ЗАВАДСКИЙ просит Апелляционный суд Ивано-Франковской области на 12 лет с конфискацией имущества лишить свободы экс-председателя Закарпатской облгосадминистрации И.РИЗАКА.