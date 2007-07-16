В Украину контрабандой ввозят выпивку, вывозят - закуску

Почти 8 тонн свинины пытался незаконно вывезти из Украины 34-летний житель российского пограничного села Григоровка.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, нарушителю помешал наряд заставы „Кузнецово-Михайловка” Донецкого пограничного отряда.

За несколько метров от линии украинско-российской границы вблизи населенного пункта Зеленый Гай Тельмановского района Донецкой области стражи порядка попытались остановить „ЗИЛ-131”, в котором везли контрабанду. Водитель на ходу выскочил из грузовика и перебежал на территорию России. Избежать ответственности нарушителю не удалось - по информации украинских пограничников, их российские коллеги задержали беглеца.

Во время осмотра кузова брошенной за 6 метров от границы машины, которая была без номерных знаков, пограничники обнаружили там 314 25-килограммовых коробок мяса. Согласно маркировке, это была свинина бразильского производства. Контрабанду передали в Амвросиевскую таможню. Эксперты оценили бразильское мясо в более чем 117,5 тыс. грн.

На украинско-молдавской границе задержаны двое граждан, которые пытались незаконно завезти в Украину 400 л спирта.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, задержанные загрузили в автомобиль „ВАЗ” молдавской регистрации 400 литров спирта, на который документов не имели. В транспортном средстве нарушителей правоохранители выявили также мокрую резиновую лодку, которой, вероятнее всего, и был перемещен спирт с молдавской стороны.