”Гарри Поттер” поставил новый рекорд

Количество предварительных заказов на доставку по почте седьмого романа Джоан Роулинг о Гарри Поттере превысило два миллиона. Таким образом, установлен новый мировой рекорд: ни одну книгу в истории не заказывало столько людей, отмечает Лента.ру. Предыдущий роман - "Гарри Поттер и принц-полукровка" - в 2005 году почтальоны доставили по полутора миллионам адресов.

Только в Великобритании Королевской почте предстоит доставить 600 тысяч экземпляров. Операция по доставке планировалась более полугода.

Роман "Harry Potter and the Deathly Hallows" официально поступит в продажу в США и в Великобритании в ночь на субботу 21 июля 2007 года.

Как сообщал УНИАН, украинская версия последней части приключений Гарри Поттера выйдет в октябре, над книгой работает старая команда издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – переводчик Виктор МОРОЗОВ и иллюстратор Владислав ЕРКО.