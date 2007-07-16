Валентин Гафт едет в Киев в новом образе

18 июля в 19.00 в киевском Театре оперетты состоится творческий вечер народного артиста России, актера московского театра «Современник» Валентина ГАФТА.

Как сообщили УНИАН организаторы, Украинский фонд мира пригласил В.ГАФТА в Киев для того, чтобы познакомить зрителя с другой, абсолютно уникальной ипостасью этого мастера.

Организатором вечера выступила продюсерская компания «Эдвайс».

Последнюю театральную роботу В.ГАФТА в новом спектакле Галины ВОЛЧЕК «Заяц Love story» критики и зрители называют исповедальной. Этот спектакль в рамках гастролей театра «Современник» киевский зритель сможет увидеть в марте 2008 года.