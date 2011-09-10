Чиновник одесского горсовета погорел на взятке

Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Одесской области задержан при получении взятки чиновник Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД, уточнив, что сотрудник Юридического отдела Представительства по управлению коммунальной собственностью «требовал и получил в рабочем кабинете взятку в сумме 7 тыс. долл. за предоставление гражданину в аренду нежилого подвального помещения, являющегося собственностью территориальной общины».

По данному факту прокуратурой Одессы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.