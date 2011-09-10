Две 17-летние девушки напали с ножом на таксиста

В Донецкой области Краматорский городской суд приговорил двух 17-летних учащихся ПТУ к 3 и 4 годам лишения свободы за нападение на таксиста.

Об этом сегодня сообщает краматорская газета «Восточный проект».

Согласно сообщению, в тот день водитель такси взял пассажиров - двух 17-летних девушек возле городского Крытого рынка. Одна из них села рядом с водителем, другая - сзади него.

По просьбе девушек таксист возил их в разные концы города, а затем на безлюдной поселковой улице та пассажирка, которая сидела сзади, ударила водителя ножом в затылок. Ранение оказалось не слишком тяжелым, и таксист успел не только вытащить нож, но и уехать прежде, чем одна из подруг следом за другой хотела покинуть машину.

Водитель сразу сдал оставшуюся в такси девушку в милицию, а ее подельницу нашли на следующее утро.

Как позже выяснилось на суде, та девушка, которая ножом ударила таксиста, накануне потеряла 500 грн. родительских денег. Она не смогла их одолжить у друзей, и, сговорившись с подругой, решила добыть их преступным путем, напав и ограбив таксиста.

Девушки детально продумали план нападения, взяли два ножа, шприц с раствором, чтобы смыть кровь, перчатки.

Теперь за содеянное им предстоит провести за решеткой 3 и 4 года. Больший срок получила та, которая наносила ножевые удары таксисту.