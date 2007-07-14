Тимошенко знает, где взять деньги

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опровергает заявления правительства о том, что в государства нет денег на выполнение решения Конституционного суда Украины, которым возобновлены льготы многим категория граждан. Об этом она заявила в субботу в эфире телеканала «1+1», сообщает пресс-служба БЮТ.

"В этого правительства для людей всегда нет денег. Это уже абсолютно известная истина", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос ведущей, где взять для этого деньги, лидер БЮТ ответила: "Я знаю, где взять деньги, потому что когда я пришла на должность премьер-министра - за полтора месяца мы увеличили бюджет на 70% за счет закрытия теневых схем. Но это правительство, учитывая, что оно однозначно и является теневой силой в нашей стране, они не смогут этого сделать".

Ю.ТИМОШЕНКО призвала людей приходить в офисы партии ВО "Батькивщина", в общественные приемные БЮТ или обратиться по телефону 8-800-50-40-400 для получения адвокатской помощи в возвращении своих льгот.

"Мы становимся вашими верными союзниками в том, что Конституционный суд возобновил льготы, а мы поможем вам это сделать в реальной жизни", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы попробуем сделать так, чтобы за дв месяца, пока правительство ЯНУКОВИЧА еще работает, люди получили максимум. Но с 30 сентября, я убеждена, что наша команда придет к власти, и мы без каких-либо судов выполним решение Конституционного суда", - отметила лидер БЮТ.