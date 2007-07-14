На Прикарпатье чествуют вице-президента ЗУНР Льва Бачинского

На Прикарпатье торжественно отмечают 135-летие со дня рождения вице-президента Западно-Украинской Народной Республики Льва Бачинского (14.07.1872 – 11.04.1930).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Мемориальном парке в Ивано-Франковске на восстановленной могиле вице-президента ЗУНР прошел вече-реквием, приуроченный 135-летию со дня его рождения. Священники греко-католической церкви отслужили на могиле поминальную панихиду.

Чтобы почтить память на вече прибыли земляки Л.Бачинского из села Серафинцы Городенковского района, представители областной и Ивано-Франковской городской власти, руководители Городенковского района, представители областных организаций «Наша Украина» и БЮТ, Конгресса украинских националистов, народные депутаты Украины V созыва Зиновий ШКУТЯК и Николай КРУЦЬ (НСНУ), жители областного центра.

Ораторы на митинге призвали к единству национально-патриотических сил, учиться на ошибках, которые имели место в нашей украинской истории. Участники вече поклялись перед памятью Л.Бачинского «объединяться ради украинства, единства нации, украинского народа и государства».

К могиле участники торжеств возложили венки и цветы. Потом участники торжественным шествием прошли на улицу Л.Бачинского, где возложили цветы к мемориальной доске народного адвоката Льва Бачинского.

В воскресенье, 15 июля, в селе Серафинцы Городенковского района у памятника вице-президенту ЗУНР Л.Бачинскому состоится также панихида и общественное вече. Серафинцы намерены создать в селе музей Л.Бачинского.