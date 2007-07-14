Азаров: Указ Ющенко правильный, но бесполезный

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ поддерживает издание Президентом Указа «О мероприятиях по повышению эффективности системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства» (от 13 июля 2007 года – УНИАН), но считает этот документ бесполезным.

Такое мнение Н.АЗАРОВ выразил в эксклюзивном интервью «5 каналу».

«В Указе Президента говорится о том, что я говорил постоянно. Никакая общественная организация не должна подменять орган государственной власти. Тендерная палата должна заниматься тем, что для нее естественно: общественный контроль над государственными закупками. Вот и все. Это не мало. Это очень много», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, Тендерная палата отвлекала бюджетные ресурсы от их непосредственного назначения. «Предположим, есть у государства ресурсы на закупку лекарств. А почему этот ресурс должен расходоваться на размещение объявления на монопольном сайте Тендерной палаты? Почему этот ресурс должен расходоваться на разработку неведомой никому тендерной документации?», - поинтересовался он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что приветствует появление Указа Президента. «Но после выхода этого указа ничего не изменится в этой сфере. Указ не может регулировать, он собственно и признает, что носит рекомендательный характер. Но что Президенту заниматься рекомендациями? От него ждут действий, причем решительных действий. И от правительства тоже», - добавил Н.АЗАРОВ.

Он считает, что правительство «сделало все, чтобы навести порядок, однако Президент не стал подписывать закон». «Устранить нарушения можно только одним путем – внесением изменений в закон. Закон может изменить только закон. Только закон может приостановить действие тех или иных норм закона. Такова Конституция. Нельзя Указом изменить нормы закона, поэтому и указ получился, в общем-то, правильным, но бесполезным», - отметил Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер-министр также считает правильным шагом отказ лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ от должности почетного президента Тендерной палаты и Ксении ЛЯПИНОЙ – от должности первого вице-президента этой организации.

«То, что происходит в этой сфере, не просто требует осуждения, но и принятия самых решительных действий. Ее попытки (Р.БОГАТЫРЕВОЙ – УНИАН) навести там порядок столкнулись с отсутствием реальных возможностей. Что такое почетный президент? Какие у него реальные возможности? Я ее поддерживаю, также, как впрочем, и Ксению ЛЯПИНУ, которая отказалась от поста вице-президента, или какая там у нее была должность… Они очень правильно сделали», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 13 июля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 июля 2007 года «О мероприятиях по повышению эффективности системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства».

Лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА также 13 июля заявила о сложении полномочий почетного президента Тендерной палаты Украины.

К.ЛЯПИНА 6 июля сообщила, что уже дважды писала заявление о сложении полномочий первого вице-президента Тендерной палаты, однако эти заявления удовлетворены не были. Она призвала других заместителей, которые, как и она, не принимали участия в принятии решений палатой, сложить свои полномочия.