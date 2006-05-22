Саакашвили откроет в Киеве «Фестиваль грузинского вина»

14-00 - Состоится «Фестиваль грузинского вина». На фестивале будет присутствовать Президент Грузии Михаил Саакашвили. Основная цель фестиваля - популяризация грузинского вина в Украине. Участникам фестиваля будет предоставлена уникальная возможность попробовать лучшие грузинские вина и коньяки, которые и сегодня изготовляются с сохранением тысячелетних традиций («Арена-концерт плаза», площадь торгово-развлекательного центра Арена).