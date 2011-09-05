В с. Городковка Крыжопольского района Винницкой области на поле комбайн насмерть переехал 44-летнюю женщину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области, во время сбора кукурузы 30-летний механизатор комбайном «КЛААС» совершил наезд на местную жительницу, которая по не выясненным обстоятельствам находилась на поле.

Тело погибшей направлено на экспертизу.