Комбайн насмерть переехал 44-летнюю женщину
11:55, 05 сентября 2011Общество
1389 0
В Винницкой области собирают кукурузу
В с. Городковка Крыжопольского района Винницкой области на поле комбайн насмерть переехал 44-летнюю женщину.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области, во время сбора кукурузы 30-летний механизатор комбайном «КЛААС» совершил наезд на местную жительницу, которая по не выясненным обстоятельствам находилась на поле.
Тело погибшей направлено на экспертизу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter