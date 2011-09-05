В «Охматдете» снесут четыре старых корпуса

Снос 4-х устаревших корпусов больницы «Охматдет» и строительство на их месте нового лечебно-диагностического комплекса не предусматривает сокращения койко-мест и не повлияет на качество предоставления медицинской помощи.

В этом заверил сегодня на пресс-конференции генеральный директор «Охматдета» Юрий ГЛАДУШ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Он отметил, что больница расположена в 14 медицинских корпусах, которые строились на протяжении ста лет (1884-1986 гг.). По его словам, процент износа некоторых из них достигает 100%, и капитальный ремонт проблему не решит. Поэтому давно существует острая необходимость в построении нового современного корпуса.

«Важно, что во время строительства больница продолжит оказывать помощь в обычном режиме – койко-места сокращаться не будут и качество предоставления медицинской помощи не изменится», - подчеркнул Ю.ГЛАДУШ.

Ориентировочно новый многофункциональный медицинский корпус будет иметь общую площадь 63 тысячи квадратных метра, что в 20 раз больше, чем та территория, которую сейчас занимают 4 корпуса, которые готовятся к сносу (3 тыс. кв.м)

В соответствии с проектными предложениями перестройки нового корпуса больницы «Охматдет», на 1, 2 этажах будет функционировать приемное отделение, 3,4 этаж – отделение онкогематологии и трансплантации костного мозга, 5 этаж – технический для обеспечения воздухом отделения онкогематологии и трансплантации костного мозга, 6,7,8 этажа - новой операционной, в том числе септические, отделение абдоминальной, торакальной и нейрохирургии и реанимации, 9 этаж – технический для обеспечения воздухом данного корпуса.

Планируется, что подготовительные работы, которые будут включать снос 4 старых корпусов, подготовительные технические работы, рытье котлована, начнутся в сентябре. В октябре-ноябре будут осуществляться работы по закладке фундамента, которые должны закончиться до конца года.