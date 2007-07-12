Под Нью-Йорком сел на мель нефтяной танкер

В окрестностях Нью-Йорка сел на мель нефтяной танкер "Уайт Си", направлявшийся в Сингапур. По сообщениям представителей Береговой охраны США, инцидент произошел у выхода из Нью-Йоркского залива по причине потери управления. На борту танкера находится 455 тыс. барр. низкосернистого мазута, однако угрозы утечки пока нет, передает Reuters.