В киевском метро бросился под поезд 25-летний парень
09:21, 12 июля 2007Общество
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Врачи констатировали смерть
На станции "Вокзальная" Киевского метрополитена 25-летний мужчина прыгнул с платформы под поезд.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, он скончался на месте от полученных травм.
Движение поездов было приостановлено на 10 минут.
По факту произошедшего проводится расследование.
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