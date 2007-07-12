В киевском метро бросился под поезд 25-летний парень

На станции "Вокзальная" Киевского метрополитена 25-летний мужчина прыгнул с платформы под поезд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, он скончался на месте от полученных травм.

Движение поездов было приостановлено на 10 минут.

По факту произошедшего проводится расследование.