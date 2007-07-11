Демографы призывают спасать украинских мужчин от вымирания

Эксперты призывают общество и власти принять меры для предотвращения высокой смертности мужчин.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Елена МАКАРОВА, в Украине мужчины живут на 12-13 лет, а женщины на 8-9 лет меньше, чем в странах Европейского Союза.

По ее словам, значительное место среди причин смертности занимают хронические заболевания, от которых в Украине умирают в трудоспособном возрасте. Кроме того, ежегодно от несчастных случаев, отравлений, травм в нашем государстве погибает около 70 тысяч человек, из которых значительное количество мужчины.

Заместитель председателя Государственного комитета статистики Украины Наталия ВЛАСЕНКО сообщила, что средняя продолжительность жизни в Украине у мужчин составляет всего 62 года, у женщин - 73 года. Она отметила, что, начиная приблизительно с 35-летнего возраста, мужчин в Украине становится меньше, чем женщин.

Как отметила заведующая отделом Института демографии и социальных исследований НАНУ Ирина КУРИЛО, у СПИДа и туберкулеза в нашем государстве “преимущественно мужское лицо”.

Кроме того, по ее словам, мужчины лидируют по показателям смертности из-за болезней органов пищеварения и алькоголезависимых болезней. И.КУРИЛО отметила, что среди тех, кто умер от цирроза печени, 80% - мужчины.

В свою очередь, Н.ВЛАСЕНКО отметила, что женщины в Украине намного меньше склонны к суициду, чем мужчины. По ее словам, количество самоубийств среди мужчин возросло с 35 случаев на 1000 человек в прежние годы до 38,4 случаев в 2006-м.

Представитель Фонда Народонаселения ООН в Украине Борис ВОРНИК сообщил, что сегодня отмечается Всемирный день народонаселения, и поэтому необходимо говорить, в частности о том, как сберечь мужчин в нашей стране. По его словам, по данным исследований, проведенных в 2006 году в Украине, смертность мужчин в возрасте от 30 до 44 лет была в шесть раз выше, чем смертность среди женщин, а среди мужчин 45-59 лет - в 5 раз выше.