Суд разрешил Блоку Тимошенко ”обнулиться”

Киевский апелляционный административный суд 10 июля удовлетворил апелляционную жалобу Блока Юлии Тимошенко на постановление Печерского районного суда г.Киева от 29 мая в 2007 г. по делу об «обнулении» списка БЮТ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В пресс-службе напомнили, что в мае Печерский районный суд по иску депутата Черкасского облсовета от БЮТ Александра ВЕТРОВА признал противоправным постановление Центральной избирательной комиссии от 30 апреля в 2007 г. №22 «Об исключении из избирательного списка избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» кандидатов в народные депутаты».

Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Печерского районного суда г. Киева от 29 мая в 2007 г. и принял новое постановление, которым отказал А.ВЕТРОВУ в удовлетворении его административного иска.

Постановление Киевского апелляционного административного суда вступило в законную силу с момента его оглашения.

Таким образом, отмечает пресс-служба БЮТ, окончательно поставлена точка в деле об «обнулении» списка БЮТ: решение межпартийного съезда избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» и постановление Центральной избирательной комиссии по этому вопросу являются принятыми в полном соответствии с Конституцией Украины и действующим законодательством.