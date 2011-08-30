Украине надо покрыть Европу сетью своих культурных центров

Европейская ассоциация украинцев инициирует создание в странах Евросоюза украинских культурных Центров Григория Сковороды.

Об этом президент Европейской ассоциации украинцев, организатор акции Ukrainian Manneken Pis в Брюсселе Алексей ТОЛКАЧЕВ заявил в комментарии УНИАН.

По его мнению, для популяризации Украины в Европе следует отказаться от обсуждения тем о политических проблемах государства, а сконцентрировать внимание на создании за рубежом украинских культурных центров.

«Во время празднования 20-летия Независимости Украины в Брюсселе мы сделали акцент на том, что Украина – страна с великой тысячелетней историей, потомок сильнейшего государства средневековой Европы – Киевской Руси. Именно сейчас, когда Украина утопает в негативе, было очень важно дать миру позитивный сигнал. У нас принято жаловаться на свои политические проблемы всему миру. В Бельгии уже более года нет правительства, страну раздирает жесточайший политический кризис, но бельгийцы не носятся со своими политическими проблемами по ЕС, Совету Европы и ОБСЕ, в которые так любят жаловаться украинцы. В Европе так не принято», - отметил А.ТОЛКАЧЕВ.

По словам президента ассоциации, бельгийцам очень понравилось, что в этом году костюм для символа Европы – брюссельского Manneken Pis (Писающего Мальчика) - подарила обладательница уникального оперного голоса десятилетняя Соломия ЛУКЬЯНЕЦ. В мэрии Брюсселя С.ЛУКЬЯНЕЦ исполнила "Аве Мария" акапелла на украинском языке. Брюссельцы были восхищены талантом украинской певицы.

«Подобная акция в столице Евросоюза открывает уникальные рекламные возможности. Сделать одевание Писающего Мальчика политическим было очень выгодно. Многие политики предлагали большие суммы за участие в акции. Но от наших политиков для имиджа Украины только вред», - считает А.ТОЛКАЧЕВ.

По его словам, в этом году сохранить неполитический характер акции было особенно тяжело, так как многие зарубежные украинцы хотели использовать празднование Дня Независимости Украины в Брюсселе, чтобы осудить политику украинских властей, поддержать оппозицию.

Для дальнейшей популяризации Украины в Европе А.ТОЛКАЧЕВ предлагает создать украинские культурные центров Григория Сковороды.

«Мы думаем реализовать это как неправительственный проект по примеру немецких «Институтов Гёте». Почему Сковороды, а не Тараса Шевченко? Мне кажется, что Шевченко уделено достаточно внимания. В то же время есть потенциал великого философского наследия Григория Сковороды, которое имеет общемировое значение», - считает А.ТОЛКАЧЕВ.