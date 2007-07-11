Азаров в дурацкие игры играть не любит

Решить проблему с системой государственных закупок можно не указами Президента, а лишь путем внесения изменений в закон о госзакупках, считает первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге, комментируя невозможность разрешения этой проблемы путем рассмотрения ее на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, Н.АЗАРОВ сказал: «Нам надо отменить закон, который действует сейчас… Указом можно изменить закон?.. Нельзя указом отменить закон - дураку понятно. Так я в дурацкие игры не играю. Поэтому я и Президенту сказал: нельзя так делать, никакой СНБО не приостановит никаким указом закон».

По мнению Н.АЗАРОВА, на сегодняшний день Верховная Рада является полномочным органом власти, а Президент, если ему не нравится то, что она принимает, может не подписывать документы, кроме тех, которые жизненно необходимы для страны.

А на сегодняшний день, по словам Н.АЗАРОВА, действующий закон о госзакупках мешает и губернаторам, о чем они заявили на последнем заседании СНБО, и людям.

«Давайте посмотрим уровень обеспечения лекарствами больниц, объем выполняемых строительно-монтажных работ по госзакупкам, и спросим, где тромб? Президент об этом знает прекрасно, и премьер-министр тоже. Этот тромб надо устранять - только механизмы разные предлагаются», - заявил Н.АЗАРОВ.

Также, по его словам, закон о госзакупках критикуют и мировые финансовые организации и просят его отменить. «Говорят нам: да уберите, наконец, этот закон. Он абсолютно не наш, он не европейский закон, он ваш. Это вы его придумали. Это ноу-хау, которое есть только в Украине», - добавил первый вице-премьер.

Комментируя критические заявления Тендерной палаты после принятых изменений к закону (от 19 июня), Н.АЗАРОВ сказал: «Тендерная палата то, что заявляет, - дело десятое. Они ни за что не отвечают». При этом он добавил, что Тендерная палата не должна вмешиваться в деятельность органов исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, 7 июля очень ограниченным тиражом вышел номер “Урядового кур’єра” в связи с тем, что народный депутат от оппозиции и сотрудник СБУ на основании судебного определения о запрете публиковать текст Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», принятого Верховной Радой 19 июня, заблокировали процесс печати (по разным версиям – от 10 до 3 тыс. экземпляров)

В то же время, министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявил, что в “Урядовому кур’єрі” должна была быть опубликована информация пресс-службы Верховной Рады относительно высказываний Президента Украины о законе о госзакупках, а также в газете должны были быть напечатаны фотокопии текста этого закона. Речь идет не о тексте закона и не о вступлении его в силу, а всего лишь о фотокопиях, подчеркнул министр Кабинета Министров.

В свою очередь Н.АЗАРОВ заявил, что изменения в Закон «О государственных закупках», принятые Верховной Радой 19 июня, после публикации в «Урядовом курьере» 7 июля вступили в силу.

Газеты “Урядовый курьер” и «Голос Украины» заявляют, что публикации закона об изменениях в закон о государственных закупках от 19 июня в номерах за 7 июля не являются официальными публикациями документа.

Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 5 июля, обнародованным 6 июля, приостановил на период до открытия первого заседания Верховной Рады VI созыва действие Указа Президента Украины от 10 июня 1997 года №503 «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу» в части, касающейся официального обнародования законов и других актов Верховной Рады Украины. Этот указ вступил в силу со дня его опубликования.