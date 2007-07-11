Еврокомиссия предлагает изменить регуляцию рынка страхования

Европейская Комиссия предлагает изменить европейское законодательство по регуляции рынка страховых услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, предложения, которые получили название “Solvency II”, направлены на улучшение защиты прав потребителей, улучшение регуляции рынка, углубление рыночной интеграции и рост международной конкурентоспособности европейских страховых компаний.

Новое законодательство будет требовать от страховщиков принимать во внимание все типы рисков и управлять этими рисками более эффективно.

“Solvency II” должен заменить 14 ныне действующих директив одним документом, что, по мнению Еврокомиссии, приведет к упрощению законодательства.

Новое законодательство, в частности, вводит более серьезные требования обеспечения платежеспособности для страховщиков с целью обеспечения наличия у них достаточного количества капитала для возмещения потерь в таких случаях как потопы, штормы или серьезные автомобильные катастрофы. Так, если на сегодня требования к платежеспособности предусматривают покрывать лишь страховые риски, то, согласно с новыми предложениями, страховщики должны будут иметь фонды для покрытия своих рыночных и операционных рисков. Кроме того, страховщики должны будут сосредоточить внимание на идентификации, измерении и управлении рисками.

Новые предложения Еврокомиссии переданы на рассмотрение Европарламента и Совету министров ЕС. Комиссия надеется, что они вступят в силу до 2012 года.