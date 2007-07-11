Арестованы 60 калабрийских мафиози

Итальянская полиция и карабинеры во вторник, 10 июля, арестовали на юге страны 60 предполагаемых членов знаменитой калабрийской мафии Ndrangheta ("Героизм и доблесть"), передает агентство AFP. Аресты прошли в Калабрии, Кампании и окрестностях Неаполя.

Арестованных подозревают в организации преступного сообщества, торговле наркотиками, вымогательствах, ростовщичестве, ношении и хранении оружия и взрывчатки, а также в организации нелегальной иммиграции.

Одновременно, по словам одного из генералов итальянских карабинеров, проводится арест имущества, общая сумма которого может составить 50 миллионов евро. В основном речь идет о малых сельскохозяйственных и строительных фирмах.

Кроме того, под подозрение в связях с мафией попал глава фракции партии Popolari UDEUR в региональном парламенте Калабрии Франко ла Рупа (Franco La Rupa). В его доме и офисе прошли обыски. Сообщается, что партия Popolari UDEUR входит в левоцентристскую коалицию Романо Проди, а ее лидер Клементе Мастелла (Clemente Mastella) занимает пост министра юстиции.

Преступный синдикат Ndrangheta, греческое название которого переводится как "героизм и доблесть", действует в основном на юге Италии. Ее члены известны своей жестокостью. Ndrangheta практикует частые похищения людей, которых потом прячут в горах Калабрии. В отличие от других мафий, она не является строго иерархизированной и состоит из небольших групп, связанных между собой.

Лента.ру