Найдено тело одного из трёх человек с погибшей яхты

Найдено тело одного из трех членов экипажа яхты "Пилигрим", пропавшей во время регаты в Азовском море в воскресенье, 8 июля, сообщил руководитель пресс-службы МЧС Украины Игорь Кроль. "Ведутся поиски двух других", - добавил он.

Ранее в Азовском море в 10 милях от мыса Казантип пограничники Керченского отряда Морской охраны обнаружили перевернутую яхту без экипажа.

Парусная яхта "Пилигрим" принимала участие в регате, посвященной 75-летию Донецкой области. Яхта вместе с другими участниками регаты вышла из порта Бердянск 5 июля. К ночи с 7 на 8 июля погодные условия ухудшились, и главный судья регаты дал участникам указание следовать к пункту укрытия - бухте Татарской, расположенной на мысе Казантип. Яхта "Пилигрим" в бухту не прибыла. Связаться с экипажем по рации или мобильному телефону не удалось.

В поисковых работах задействован вертолет, пять плавательных средств, 200 сотрудников МЧС, пограничники, представители МВД Украины.