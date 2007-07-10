Ющенко уволил николаевского губернатора
18:04, 10 июля 2007Общество
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В кресло главы ОГА снова сядет А.Гаркуша
|Александр Садыков
Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Николаевской облгосадминистрации.
Не исключено, что во вторник, 11 июля, заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ представит в Николаеве А.ГАРКУШУ.
Как сообщал УНИАН, В.Ющенко назначил О.Садыкова главой Николаевской облгосадминистрации 4 февраля 2005 года.
А.Гаркуша (1952 года рождения) с 1999 года по 2005 год уже занимал должность главы Николаевской областной государственной администрации.
Член Политсовета Народной партии, председатель Николаевской областной организации Народной партии.
Народный депутат ІІІ созыва.
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