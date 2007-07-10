Ющенко уволил николаевского губернатора

Президент Виктор ЮЩЕНКО освободил от должности главы Николаевской областной государственной администрации Александра САДЫКОВА и назначил на эту должность Алексея ГАРКУШУ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Николаевской облгосадминистрации.

Не исключено, что во вторник, 11 июля, заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ представит в Николаеве А.ГАРКУШУ.

Как сообщал УНИАН, В.Ющенко назначил О.Садыкова главой Николаевской облгосадминистрации 4 февраля 2005 года.

А.Гаркуша (1952 года рождения) с 1999 года по 2005 год уже занимал должность главы Николаевской областной государственной администрации.

Член Политсовета Народной партии, председатель Николаевской областной организации Народной партии.

Народный депутат ІІІ созыва.