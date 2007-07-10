Ключковский диагностировал у Мороза ”очень серьёзную болезнь”

Народный депутат пятого созыва от “Нашей Украины” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ считает беспочвенным обвинение в адрес президентской команды со стороны председателя Верховной Рады пятого созыва Александра МОРОЗА в попытке установить диктатуру в Украине.

Как сообщается на официальном сайте объединения демократических сил, об этом Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ заявил сегодня, комментируя заявление А.МОРОЗА, что президентская команда под прикрытием досрочных выборов пытается провести референдум, чтобы “им ввести диктаторского содержания Конституцию”.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что А.МОРОЗ должен полностью взять на себя ответственность за нынешнюю редакцию Конституции, поскольку “именно он - вместе с МЕДВЕДЧУКОМ и СИМОНЕНКО - выписывал принципы изменений в Конституцию, которые и привели Украину к сегодняшнему политическому кризису”. “И это тоже ответственность МОРОЗА. Серьезная историческая, а не только политическая ответственность”, - отметил он.

По словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, “не хотеть изменять Конституцию, не хотеть совершенствовать ее, не хотеть прописывать в ней демократические механизмы, обвиняя одновременно кого-то в диктатуре - это уже очень серьезная болезнь”. “Если бы я был медиком, я бы назвал это “властефилией”, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, на пресс-конференции А.МОРОЗ заявил, что президентская команда под прикрытием досрочных выборов пытается провести референдум по внесению изменений в Конституцию.

«Сегодня снова существует мнение, что в Украине демократический Президент, который хочет путем досрочных выборов еще раз подтвердить демократию в Украине», - сказал А.МОРОЗ.

При этом, по словам А.МОРОЗА, в Европе не считаются с тем, что «речь идет не о выборах как таковых, а речь идет о проведении референдума, чтобы им ввести диктаторского содержания Конституцию».