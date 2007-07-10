С 1 августа в Киеве начнут расти тарифы на парковку

С 1 августа в Киеве начнут введение новых переходных тарифов за парковку: 3-5-7 грн. в час в зависимости от зоны парковки.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она подчеркнула, что это переходные тарифы, которые со временем будут увеличиваться в зависимости от улучшения сервиса на парковках города.

«Это будет переходной период, т.е. со временем цены будут меняться, когда мы будем вводить видеонаблюдение и другой сервис», - сказала она.

Всего в столице выделено 3 зоны, центральная из которых и соответственно самая дорогая ограничена улицами: Европейская площадь, Трехсвятительская, Михайловская, Большая Житомирская, Владимирская, пл. Льва Толстого, Большая Васильковская, Саксаганского, Эспланадная, Шелковичная, Бассейная, Грушевского. Оставить свою машину на одной из этих улиц будет стоить киевлянину 7 грн. в час. Стоимость парковки определена в размере 5 грн. в час в зоне, которую очерчивают: Набережно-Крещатицкая, Ярославская, переулок Ярославский, Нижний Вал, Глубочицкая, Артема, Мечникова, Довженко, Индустриальная, Чоколовский бульвар, Краснозвездный, Московская площадь, Дружбы народов, Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая.

«И все остальные улицы от второй (зоны – УНИАН) до границ Киева – 3 грн. в час», - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она отметила, что хоть тарифы утверждены и должны начать действовать с 1 августа по всему Киеву, но городские власти все-таки решили вводить их постепенно, начиная с больших парковок в центре города, где уже есть системы видеонаблюдения - возле Бессарабской и Привокзальной площадей. Именно на них с августа начнут работать пилотные проекты по безналичнному расчету. По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, водителям, которые будут пользоваться этими парковоками, будут выдаваться специальные инструкции, как именно производить расчет за полученные услугу по мобильному телефону.

Кроме того, с 1 августа на каждом парковочном предприятии будет работать комиссия, которая изучит его работу и исходя из этих данных будет определен бизнес-план на каждую в отдельности парковку. Лишь после того, как будет в наличии бизнес-план, специально обученные работники – для них будет организована двухнедельная школа в виде семинаров, на конкретной парковке будут введены новые тарифы.

О перечне парковок с новыми ценами за услуги киевляне смогут узнавать, по информации И.КИЛЬЧИЦКОЙ, с коммунальных СМИ, «бегущей строки» в метро, также из буклетов, которые будут распространяться парксервисом.

«Фактические новые тарифы утверждены с 1 августа по всем парковкам, но если у нас будут какие-то парковки непросчитанные и мы не сможем знать сколько должна давать эта парковка денег в день и поскольку видеонаблюдение и безналичный расчет невозможно внедрить сразу мы это будеим делать постепенно», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она также рассказала, что «не все из старых парковщиков останутся на своих рабочих местах, тем более, что со временем будет автоматизирована вся система оплаты за парковку», но те, кто останется «будут иметь доход от парковки и обязательно минимальный финансовый план на день».

«Фактически у них не будет возможности класть деньги себе в карман», - подчеркнула И.КИЛЬЧИЦКАЯ. - Мы покажем, что если при 10-5-3 грн. в час в бюджеты районов валовый доход поступал 700 тыс. грн, то при 7-5-3 мы ожидаем, что он будет поступать уже сейчас 5 млн. грн.»

В дальнейшем, по ее словам, тарифы за парковку будут подниматься с ростом получаемых водителем услуг. Кроме того, власти не исключают того, что будет введена центральная зона Киева, куда вообще въезд транспорта будет осуществляться только по специальным разрешениям, стоимость парковки здесь приблизиться к 30 грн. в час.

Деньги от парковки власти Киева планируют направлять на строительство новых наземных и подземных паркингов.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года в КГГА были сделаны расчеты по увеличению стоимости парковки в зависимости от зон города от 3 до 10 грн. в час. 10 районных парксервисов соответственно подняли цену своих услуг. 16 апреля городские власти заявили , что в городе цена за парковку снижена до 1 грн в час независимо от зоны, поскольку в бюджеты города и районов при повышенных тарифах поступления незначительные, т.к. нет схемы контроля за деятельности парксервисов.