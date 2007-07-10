Погода на 11 - 15 июля

Завтра на западе Украины ожидаются дожди, местами грозы, град, шквалы ветра 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром в Закарпатье, Волыни и в областях Прикарпатья, днем в Черновицкой, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской и Винницкой областях ожидаются сильные, местами очень сильные дожди; температура ночью 11-16°, днем 19-24°. На остальной территории без осадков, только днем в Киевской, Черниговской и Черкасской областях отдельные грозовые дожди; температура ночью 13-18°, на юге до 21°, днем 26-31°, на юге и востоке местами 33-35°. Ветер в Украине юго-западный, в западной. части северо-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с.

В южной, восточной части и в Днепропетровской области 12 июля сохранится жаркая, преимущественно сухая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°, местами 35-36°; 13 июля отдельные грозовые дожди, днем жара спадет до 26-31°. На остальной территории облачно с прояснениями. Временами дожди, грозы (12 июля в большинстве северных и центральных областей сильные дожди), 13 июля ослабление осадков. Температура ночью 12 июля 14-19°, 13 июля - 11-16° (в западных областях 12-13 июля - 8-13°); днем 19-24° (12 июля в Сумской, Полтавской, на востоке Черкасской, Кировоградской областей - 26-31°). Ветер северо-западный (12 июля в южной и восточной части южный), 7-12 м/с, в Украине, кроме западной части, шквалы 15-20 м/с; в отдельных районах град.

14-15 июля - без осадков, лишь 14 июля в восточных, а днем и в северных областях отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, днем 23-29°; в Крыму, южных, 15 июля и в западных и местами центральных областях ночью 14-20°, днем 25-31°.

В Киеве и области в среду ночью без осадков, днем отдельные грозовые дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 28-30°; по области ночью 13-18°, днем 26-31°.

12-13 июля - облачно с прояснениями. 12 июля сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; 13 июля ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12 июля 14-19°, 13 июля 11-16°; днем понижение до 19-24°.

14-15 июля - без осадков, только днем 14 июля отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, днем 23-29°.