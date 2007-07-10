В Азовском море нашли яхту без экипажа

Сегодня в 12.05 катер Керченского отряда Морской охраны Госпогранслужбы обнаружил яхту „Пилигрим”, исчезнувшую во время парусной регаты в Азовском море.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, перевернутое плавсредство нашлось за 10 миль на северо-восток от мыса Казантип. Никого из трех членов экипажа яхты пограничники не выявили.

Парусная яхта „Пилигрим” (цвет белый, длина 7 метров) вышла в море с тремя судьями, которые следили за ходом регаты на кубок Азовского моря. Чтобы укрыться от шторма 8 июля все участники регаты должны были направиться в бухту Татарская. После того как экипаж яхты „Варшава” обнаружил в море спасательный жилет, а „Пилигрим” в Татарскую не прибыл, кроме того, оборвалась мобильная связь с капитаном этого судна, яхтсмены обратились за помощью. В 18.25 8 июля начались поисковые действия, но из-за шторма 9-го июля они почти не велись.

Теперь на месте обнаружения яхты работают водолазы МЧС.