Яхту ”Пилигрим” в Азовском море ищут 190 человек

По состоянию на 7.00 10 июля продолжаются поиски в Азовском море яхты "Пилигрим" с тремя членами экипажа, которая исчезла во время парусной регаты, посвященной 75-летию Донецкой области 8 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к поисково-спасательным работам привлечены: 5 единиц плавсредств, вертолет, 15 ед. техники и 190 лиц личного состава.

Ситуация находится на контроле МЧС Украины.

Как сообщал УНИАН, яхта "Пилигрим" (порт предписания - Мариуполь) исчезла на переходе от косы Обиточная (Запорожская область) к мысу Казантип (АР Крым). Всего в соревнованиях принимали участие 14 яхт.