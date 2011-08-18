Под Севастополем загорелся автобус с 23 туристами из Николаевки

Под Севастополем загорелся 19-летний автобус фирмы «IVECO» с 23 туристами из крымского прибрежного села Николаевка (Симферопольский район).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в городе Севастополе, когда автобус с туристами в среду возвращался домой с экскурсии в Балаклаву, при подъеме в горку водитель почувствовал запах дыма. Водитель остановил автобус, высадил пассажиров и открыл крышку двигателя, из-под которой вдруг вырвалось пламя. При помощи огнетушителей водитель попытался его сбить, но безуспешно, огонь стал распространяться по салону. Туристы позвонили по телефону «101». На место происшествия прибыли пожарные, а также руководство МЧС. Пожар удалось потушить менее чем за 20 минут. Пассажиров посадили в другой автобус и отправили домой.

Вероятная причина пожара — нарушение герметичности топливной системы двигателя.

В УМЧС добавили, что в ходе проведения дознания по пожару выяснилось: на автобусе «IVECO» 1992 года выпуска симферопольская фирма осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки. На вопрос, когда проводился техосмотр автобуса, водитель ответить не смог, объяснил, что все документы сгорели.

По факту пожара и легитимности пассажирских перевозок транспортная прокуратура, милиция и МЧС ведут следствие, сообщили в пресс-службе.