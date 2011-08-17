Правительство готовит 5 законов о рынке труда

Законопроекты, предусматривающие ужесточение штрафов за нарушение трудового законодательства, могут быть представлены в Верховной Раде в октябре 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственной инспекции Украины по вопросам труда - главный государственный инспектор по вопросам труда Андрей ЧЕРКАСОВ.

«Мы полагаем, что они будут запущены сразу по процедуре, потому что они не касаются Бюджетного кодекса», - говорит он.

По словам А.ЧЕРКАСОВА, сегодня продолжаются диалоги с социальными партнерами по отдельным нормам законов. Он отмечает, что многие вопросы уже согласованы, например, работодатели разрешили значительное увеличение суммы штрафов за выявленные нарушения. При этом, говорит он, профсоюзы настаивали на еще большем увеличении штрафов.

Не до конца согласованным остается вопрос дифференциации минимальных заработных плат. Напомним, в законопроектах прописана норма, согласно которой за отдельными должностями закрепляется минимальная сумма зарплаты, ниже которой работник не может получать.

«Профсоюзы с нами почему не согласны – они хотят иметь норму об общественных инспекторах, которым даются широкие права, но они не будут ни за что отвечать. Такое было в Советском Союзе…» - говорит А.ЧЕРКАСОВ.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики УНИАН сообщили, что в сентябре правительство намерено подать в парламент пять законопроектов о регулировании рынка труда

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2011 года вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО представил общественности два законопроекта относительно легализации заработных плат и рабочих мест. Законопроекты так и не поставили на рассмотрение парламента. Тогда же, весной 2011 года, было принято решение о разработке 5 законодательных документов с планами принять их осенью 2011 года.

Как отметили в пресс-службе министерства, на сегодняшний день рабочая группа, в состав которой входят представители Минсоцполитики и Государственной инспекции по вопросам труда, дорабатывает данные законопроекты.