В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение
11:42, 16 августа 2011Общество
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В лесах - высокая пожарная опасность
Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на вторник и среду, 16 и 17 августа, из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.
«В Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.
Между тем, в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность.
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