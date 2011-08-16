Поселковый совет отдал в аренду водопровод

В Херсонской области выявлен факт предоставления населению услуг по водоснабжению без разрешительных документов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области следствием установлено, что в сентябре 2010 года Лазурненский поселковый совет изъял у коммунального предприятия всю инфраструктуру для предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотводу - водопроводную сеть, транспорт, оборудование, административное здание, и передал в аренду частному предпринимателю.

Указанный предприниматель с сентября 2010 года по июнь 2011 года предоставлял услуги по водоснабжению без разрешительных документов, а именно – разрешения на специальное водопользование, разрешения на пользование недрами, лицензии на указанный вид хозяйственной деятельности. Кроме этого, наемные работники предпринимателя не прошли необходимое для осуществления таких работ обучение.

По предварительным расчетам экологической инспекции, убытки от незаконного водопользования составили свыше 500 тыс. грн.

Прокуратурой Скадовского района возбуждено уголовное дело по признакам ст.ст. 364 ч.2, (Злоупотребление властью или служебным положением) 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины.

Проводится досудебное следствие.