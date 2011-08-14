В Ивано-Франковске развернули самый большой в мире сине-желтый флаг

Сегодня в Ивано-Франковске в рамках акции «Родной флаг нас соединяет» развернули самый большой в мире сине-желтый флаг размером 45 на 30 метров (общей площадью 1350 кв. м).

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась на площади перед памятником Ивану Франко. Участие в ней приняли представители молодежных общественных организаций, ветераны ОУН-УПА, руководители города, народный депутат Украины от НУНС Зиновий ШКУТЯК, представителей патриотических и неправительственных организаций, а также жители и гости города.

Развернув Государственный флаг, все участники исполнили Гимн Украины.

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС назвал сегодняшний день знаковым. Ведь именно с Ивано-Франковска стартует акция «Родной флаг нас соединяет», посвященная 20-й годовщине Независимости Украины.

Председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВЛАДИМИРСКИЙ в своем выступлении отметил, что за этот сине-желтый флаг погибли миллионы украинцев. «Хоть в настоящее время власть выдает указы о разных красных флагах, под которым истязали и уничтожали все украинское, но Государственный флаг сине-желтый у нас уже никто не заберет», - прибавил ветеран УПА.

После Ивано-Франковщины подобные мероприятия состоятся также в ряде крупных городов Украины и завершатся 24 августа в столице.

Справка УНИАН. Впервые самый большой Государственный Флаг Украины был развернут 23 августа 2007 года на площади возле Дворца молодежи «Юность» в Донецке. Его изготовила в своей маленькой квартире, на старенькой машинке, жительница Донбаса – пенсионерка, шахтерская вдова Мария БЕЛЯТКОВА.