Оглашен новый список семи чудес света (фоторепортаж)

Новый список "Семи чудес света" оглашен на прошедшем в столице Португалии финале всемирного конкурса. Он стал итогом голосования по телефону и интернету, в котором приняли участие почти 100 млн землян.

Как передает ИТАР-ТАСС, чудесами света официально признаны: Великая китайская стена, вырубленный в скале комплекс Петра в Иордании, гигантская статуя Христа в бразильском Рио-де- Жанейро, город древних инков Мачу-Пикчу в Перу, пирамида древних майя Чичен-Итца на мексиканском полуострове Юкатан, римский Колизей и индийский Тадж-Махал.

Новый список, избранный из двух десятков финальных претендентов, радикально отличается от старого, появившегося на свет еще 2200 лет назад. Из древних чудес в нем не осталось ни одно. Единственный уцелевший памятник из первого списка, египетские пирамиды, тем не менее удостоились от организаторов статуса "почетного чуда". Впрочем, они того заслужили, устояв под натиском природы и людского варварства, и доказав верность древней поговорки: "Все боится времени, но время боится пирамид".