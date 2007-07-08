Во Львове совершено нападение на соратника Мороза

В субботу в 7.50 во Львове было совершено нападение на секретаря Львовского обкома Соцпартии Сергея ГОНЧАРУКА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН первый секретарь обкома СПУ Евгений ТАЛИПОВ, неизвестные подбежали к С.ГОНЧАРУКУ сзади и битами начали его бить. С.ГОНЧАРУК потерял сознание, после чего злоумышленники убежали. При этом они не взяли ценные вещи и деньги.

С.ГОНЧАРУК был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом руки, черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы.

«Это ни что иное, как кампания политических преследований, которая началась во Львовской области. На днях был подожжен офис областной организации Партии регионов. Недавно секретаря обкома Соцпартии во Львове неизвестные облили кислотой, в результате чего Дмитрий БАСАРАБ ослеп», - заявил Е.ТАЛИПОВ.

По его словам, о вчерашнем нападении был официально проинформирован лидер СПУ Александр МОРОЗА, который дал поручение заместителю министра внутренних дел взять на контроль указано преступление.

«Начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Михаил ЦЫМБАЛЮК также взял под личный контроль ситуацию, сложившуюся с нападениями и преследованиями социалистов», - сказал Е.ТАЛИПОВ.