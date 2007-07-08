Филарет призывает создать Церковь, независимую от Москвы и Константинополя

Патриарх Киевский и всея Руси –Украины ФИЛАРЕТ призывает создать соборную поместную украинскую православную Церковь, независимую от Москвы и Константинополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в субботу перед мирянами Крестовоздвиженского монастыря «Манявский скит» в селе Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области после святочной Литургии. «Наша Церковь, православная, сегодня разделена, – сказал Патриарх ФИЛАРЕТ. – И это большая проблема не только для большой православной украинской Церкви. А это, в первую очередь, большая проблема перед нашим государством. Потому что государство, в котором духовные основы разрушены (я имею в виду разделенную православную Церковь), такое государство долго существовать не может».

По его словам, «сегодня задачей и государства, и Церкви – является образование единой православной Церкви - поместной, независимой ни от Москвы, ни от Константинополя». Он считает, что «тогда наше общество будет консолидированным. И этот духовный фундамент даст возможность нашему молодому Украинскому государству уверенно идти в будущее».

Патриарх ФИЛАРЕТ убежден, что «если духовность нашего народа укрепится, то никакие вражеские силы не преодолеют наше Украинское государство». «Бог подарил нам как дар независимость, и поэтому мы должны благодарить Его за это и пользоваться этим даром как драгоценным, – сказал Филарет. – Образовав единую поместную православную Церковь, мы укрепим наше Украинское государство. И нам будет всем лучше жить на этой благодатной украинской земле».

Справка УНИАН. Крестовоздвиженский Манявский мужской монастырь берет свое начало от «Скита Манявского», основанного во второй половине 13-го века. Именно тогда в Манявские горы пришли монахи и основали скит-монастырь. Этот монастырь был основан к северо-востоку от современного, на расстоянии приблизительно 820 м, в святом месте Украинских Карпат - в районе «Блаженного камня».

«Блаженный камень» - удивительное творение природы, камень-глыба размером 10x3 м с гротом. Природная ниша в скале шириной около 4 м, высотой - 1,5 м и на 2 м врезается в гору.

На месте, зовущимся «Блаженный камень», в 1281 году был основан Крестовоздвиженский монастырь. Основателями были галичане Иван Вышенский и Йов Княгинецкий, оба - воспитанники Афона.

В 1621 году монастырь получил Грамоту Ставропигии от патриархов Константинополя и Александрии. Это было уникальное в Европе право прямого подчинения Патриарху Царгородскому. В 1628 году на Киевском соборе скиту присвоили звание прота (председателя). Его протии принадлежало 556 монастырей.

6 сентября 1785 года монастырь закрыли, а открыли 28 мая 1998 года.