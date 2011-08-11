Милиция говорит, что «заробитчанин» из лагеря Тимошенко грабил людей

В центре Киева милиция задержала 25-летнего мужчину, который неподалеку от Главпочтамта ограбил жителя Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 36-летний мужчина, который стал жертвой ограбления, объяснил, что неизвестный гражданин под угрозой применения физического насилия отобрал у него серебряную цепочку и мобильный телефон.

При отработке прилегающей к месту совершения преступления территории работники милиции задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Кировоградской области.

Задержанный объяснил, что недавно приехал в столицу с целью заработать. Приличным заработком, по мнению задержанного, должно было стать участие в пикетах сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. По его словам, он проживал в агитационной палатке с надписью «Кировоград», расположенной рядом с Печерским райсудом. За пребывание в палатке парню ежесуточно выплачивали 250 гривен, говорится в сообщении.

Мужчина задержан, по факту ограбления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Милиция продолжает обеспечивать охрану общественного порядка возле здания Печерского райсуда столицы. Обстановка в центре столицы остается спокойной, отмечают в УСО МВД Украины.