Состояние избитого Романа Виктюка стабилизировалось

17:42, 07 июля 2007
Общество
1432 0

На известного режиссера напали возле дома

Состояние избитого в субботу в Москве известного театрального режиссера Романа ВИКТЮКА не вызывает опасений у медиков.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщили артисты труппы театра Р.ВИКТЮКА.

На режиссера напали утром в подъезде его дома, когда он шел на репетицию в театр.

Р.ВИКТЮКА доставили в одну из частых клиник, где медики поставили ему диагноз «черепно-мозговая травма». Вначале он был в реанимации, а сейчас переведен в палату.

Ранее источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что неизвестные напали на режиссера в 13.20 у дома 4 на Тверской улице. Они нанесли ему несколько ударов по голове, после чего скрылись.

Ведется розыск преступников.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter