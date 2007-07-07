У Черновецкого понимают желание других править столицей

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО выразил мнение, что выборы мэра столицы в ближайших три года не состоятся.

Такое мнение он выразил в интервью еженедельнику “Зеркало недели” от 7-13 июля (26 (655)), комментируя возможность проведения досрочных выборов мэра столицы.

«Выборов в Киеве не будет. По меньшей мере, в ближайшие три года, согласно действующему законодательству», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По мнению чиновника, на сегодня не существует правовых оснований для проведения перевыборов мэра Киева. «Что же касается референдума об отставке мэра, о котором сегодня так много говорят, то убежден: две трети Киевсовета никогда не проголосуют за решение о его проведении», — уверен А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он исключил возможность разделения полномочий мэра и председателя госадминистрации, назвав разговоры об этом «слухами и провокациями».

А.ГОЛУБЧЕНКО также допустил, что обострение страстей вокруг должности мэра Киева имеет, прежде всего, политическое происхождение: «Желание править столицей вполне логическое для любой политической силы, которая стремится установить свою власть по всей стране. И именно это обстоятельство, по моему мнению, объясняет много того, что происходит в Киеве».