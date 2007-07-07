В Винницкой области милиция задержала 5 автоворов

Сотрудники милиции Винницкой области задержала 5 человек, которые подозреваются в совершении серии краж старых автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН об этом идет речь в сообщении Центра общественных связей Управления МВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, задержанные лица – безработные жители города Жмеринка.

В сообщении сказано, что вышеупомянутые лица на протяжении 2004-2006 годов совершали кражи автомобилей отечественных марок ЗАЗ, ВАЗ, ЛУАЗ и "Москвич" с улиц и с гаражей.

Похищенные автомобили они разбирали на запчасти, которые затем реализовывали на рынках Винницы и Жмеринки.

Милиция уже установила причастность задержанных к 10 фактам краж автомобилей на общую сумму более 100 тыс. грн.

Во время задержания подозреваемых милиция изъяла у них 2 автомобиля марок ЛуАЗ и "Москвич" с запасными частями от ранее украденных автомобилей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 289 ч. 2 (незаконное завладение транспортным средством с проникновением в помещение организованной группой) и ст. 185 ч. 3 (кража с проникновением в помещение) УКУ.