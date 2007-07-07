В Крыму сейчас 1 млн. 611 тыс. 300 отдыхающих

По состоянию на сегодняшний день, 529 здравниц Крыма принимают отдыхающих. Коэффициент заполняемости работающих на сегодня, 6 июля, здравниц составляет 82,7%.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма о работе здравниц и пассажиропотоке в АРК, которыми располагает УНИАН.

В прошлом году в это время работали 502 здравницы, коэффициент их заполняемости составлял 75%.

Согласно оперативным данным, пассажиропоток в Крымскую автономию с начала года по 6 июля составил 2 млн. 498,8 тыс. человек, что на 2,6% выше уровня прошлого года (за аналогичный период 2006 года пассажиропоток составлял 2 млн. 436,2 тыс. чел.).

"С 1 июня по 6 июля пассажиропоток составил 1 млн. 067,1 тыс. человек (за аналогичный период 2006 года – 943,6 тыс. человек), что на 13,1% выше уровня прошлого года", - отметили в Минкурортов автономии.

Количество отдохнувших (рассчитанное по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства) составило 1 млн. 611,3 тыс. человек. Это на 13,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года (1 млн. 415,9 тыс. человек).

По данным исполкомов и районных государственных администраций курортных регионов Крыма, организованно в здравницах АРК отдохнули 393,9 тыс. человек, что на 7% выше, чем за тот же период 2006 года (368,2 тыс. человек).